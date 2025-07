Leo Ortiz, l’ultima idea brasiliana della Roma: figlio d’arte tra Juve e maxi-clausola

Il difensore brasiliano a gennaio compirà 30 anni, ma tanti club lo osservano: oltre alla Roma, anche i bianconeri lo seguono da parecchio e ha pure passaporto italiano. Il Flamengo non vorrebbe privarsene e ha una clausola monstre

Francesco Iucca Collaboratore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 12:57)

La Roma torna a scandagliare il mercato sudamericano, in particolare in Brasile, dove attualmente gioca il nome più caldo, quello di Wesley del Flamengo. Tra gli altri sul taccuino giallorosso sono finiti anche altri calciatori accostati negli ultimi giorni, da Rayan Vitor classe 2006 del Vasco Da Gama a Richard Rios del Palmeiras.L'ultimo profilo che intriga Massara è quello di Leo Ortiz, compagno di squadra e di reparto di Wesley, anche se in questo caso parliamo di un centrale difensivo decisamente più esperto. Il prossimo 3 gennaio compirà infatti 30 anni, ma per il Flamengo è un titolarissimo: in rubronegro è arrivato a marzo 2024 dopo cinque anni al Bragantino, club della galassia Red Bull di cui era diventato anche capitano. Giocatore di statura media, è alto 185 centimetri ed è destro di piede, abituato ad agire in realtà in una difesa a quattro.

È cresciuto nell'Internacional de Porto Alegre, città dove è nato perché in quel periodo il padre militava proprio all'Inter. Leo Ortiz è infatti figlio d'arte perché papà Luis Fernando ha giocato diversi anni, anche nel Gremio, ed è diventato una leggenda del futsal, campione del mondo col Brasile nel 1992. E poi è stato anche importante nella formazione di talenti assoluti del calcio brasiliano recente come Pato, Damiao, Luiz Adriano e Taison. Insomma, i geni sono quelli giusti. Anche se con propensione diversa vista la posizione in campo e la solidità, più che la fantasia, dimostrata negli anni. Ortiz è stato convocato diverse volte anche dalla nazionale maggiore verdeoro, già nel 2021, anche se le prime due presenze sono arrivate solamente poche settimane fa. Un minuto contro la Colombia lo scorso marzo, un tempo invece nella disfatta storica contro l'Argentina qualche giorno più tardi. Anche Ancelotti lo ha convocato nelle sue prime due partite da ct della Selecao, ma senza impiegarlo.

La Roma pensa a Leo Ortiz: il Flamengo non vuole privarsene. Piace tanto alla Juve e ha una clausola monstre Il Flamengo lo ha pagato circa 7 milioni, con bonus che possono ancora maturare. Si era parlato di lui qualche mese fa, per l'interesse della Juventus che aveva bisogno del sostituto di Bremer. Piaceva a Giuntoli, che lo osservava dai tempi del Napoli. Il passaporto italiano avrebbe semplificato la questione, così come ovviamente accadrebbe adesso. È bravo nel gioco aereo, ha un buon piede (soprattutto il destro) e una percentuale del 91,6% di precisione passaggi mentre i contrasti vinti sono addirittura il 100%. Secondo i media brasiliani il Flamengo però non vuole privarsene a metà anno (in Brasile sono appena alla 12a giornata e la squadra di Filipe Luis è in testa). Anche al Mondiale per Club è stato titolare in tre partite su quattro, compreso l'ottavo perso col Bayern. L'unico ulteriore scrificio già programmato è infatti proprio quello di Wesley, suo compagno di squadra che la Roma sta spingendo per avere subito, magari con l'aiuto dell'Everton. Oltre a Gerson, già ceduto allo Zenit. Due cessioni belle pesanti e remunerative.

Ortiz è un pilastro della sua formazione, ma le sirene europee stanno pian piano tornando a suonare. I giallorossi sì, ma anche la Juve resta molto vigile e potrebbe presto tornare all'attacco con una offerta. Nel 2023 Ortiz aveva preso il passaporto italiano proprio per facilitare il suo approdo nel nostro continente, poi la sua carriera è proseguita al Flamengo. Che lo ha blindato con una maxi-clausola rescissoria: in Brasile diversi media riportano addirittura una cifra di 80 milioni contenuta nell'accordo blindatissimo, firmato fino al 31 dicembre 2028. Anche se il club rubronegro ha già fatto capire di poter comunque trattare anche su altri numeri. Con una base d'asta che può partire dai 15-20 milioni, anche se a gennaio si parlava del doppio. E anche l'Olympiacos ha chiesto informazioni. Una serie di aspetti che renderanno non semplicissimo strapparlo all'allenatore Filipe Luis. In ogni caso andrà considerata anche l'età di Ortiz, che appunto tra sei mesi compirà 30 anni. Per lui può essere l'ultima grande occasione della carriera per spiccare il volo in Europa.