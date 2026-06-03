La Roma comincia a muoversi in uscita da Trigoria, al momento senso di marcia prioritario per la questione Fair Play Finanziario. A sorpresa il primo 'più' può arrivare da Buba Sangaré: secondo 'Il Tempo', l'Elche avrebbe comunicato ai giallorossi l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Non solo, perché nell'operazione è previsto anche il 20% a favore della Roma sulla futura plusvalenza, oltre a un diritto di prelazione.

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Sangaré ha chiuso la stagione in crescendo in Spagna, dove si era trasferito sul gong dell'ultimo mercato invernale. Con l'Elche ha trovato spazio e buone prestazioni, contribuendo alla salvezza. Considerando il 10% da corrispondere al Levante la cifra destinata ai giallorossi scenderebbe a poco più di 4 milioni di euro. Il costo a bilancio del cartellino di Sangaré è di circa 900mila euro, il che farebbe attestare la plusvalenza a poco più di 3 milioni di euro. Di certo sarebbe un inizio.