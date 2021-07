L’Eintracht studia il futuro senza Kostic: piace Hauge, ma il sostituto è in casa

I tedeschi sanno di poter perdere diversi giocatori importanti come il serbo, che piace molto ai giallorossi

Filip Kostic è uno dei nomi più importanti in orbita Roma. Per Mourinho sarebbe il giocatore perfetto nel 4-2-3-1, il serbo può ricoprire la fascia sinistra con grande continuità, anche se in questo momento i giallorossi devono pensare al sostituto di Spinazzola. Su Kostic c'è anche l'Inter, l'Eintracht Francoforte sa che rischia di perderlo e ha necessità di cedere. Per questo comincia anche a valutare le alternative: secondo 'Kicker', infatti, i tedeschi vorrebbero Hauge dal Milan, esterno sinistro che piace parecchio. In Germania, inoltre, si parla di un Oliver Glasner (il nuovo allenatore) che già sa di poter perdere altri pezz pregiati oltre ad André Silva, passato al Lipsia. E il primo sostituto in ogni caso sarebbe già in casa, ovvero Steven Zuber, reduce da un grandissimo Europeo con la Svizzera. La Roma continua ad avere Kostic nel mirino, l'Eintracht si prepara a un futuro senza di lui: la richiesta comunque sarebbe di circa 25-30 milioni.