Leeds, Llorente atteso lunedì al raduno. Kristensen rientrerà più tardi

Il difensore spagnolo dovrà rispondere alla convocazione del club inglese, neo-retrocesso, già questo lunedì 3 luglio: nonostante l'assenza di un manager, nessuna deroga per chi è in trattativa per la cessione

Per la Roma è il momento di comprare, oltre che di continuare a cedere qualche esubero. Tra le trattative già avviate, oltre ovviamente alla telenovela Frattesi, ci sono i due giocatori del Leeds Diego Llorente e Rasmus Kristensen. Il club inglese è retrocesso quest'anno, i giallorossi stanno cercando l'accordo sulla formula del riscatto: lo spagnolo tornerebbe dopo sei mesi positivi, l'esterno rinforzerebbe la fascia destra. Al momento, però, come riporta 'Leeds Live', entrambi sono attesi al raduno del Leeds che è in programma già questo lunedì 3 luglio. Nonostante l'assenza di un allenatore e il reset necessario dopo la retrocessione, non sono state concesse deroghe neanche ai giocatori che a breve dovrebbero essere ceduti. Come appunto Llorente, che quindi dovrà rispondere alla convocazione con i test in programma lunedì. Per Kristensen, invece, potrebbero essere previsti altri giorni di vacanza per gli impegni con la nazionale ma anche lui resta tra i giocatori attesi al raduno. Intanto la trattativa con il Leeds prosegue.