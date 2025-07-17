Il responsabile dell'area tecnica del Lecce è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando anche di Nicola Krstovic, attaccante giallorosso accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. Queste le parole di Pantaleo Corvino: "È da grande squadra, parlano i numeri. In un campionato importante come la Serie A, fare 12 gol e 6 assist ed essere uno con tutta quella personalità che ha il ragazzo… A volte il calcio italiano fa delle narrazioni un po' alterate. Pensare che lui come Hjulmand, Dorgu, Pongracic o Gendrey non siano da big è un errore che si fa quando non si tiene conto che si possano trovare anche in club come il Lecce giocatori da grandi squadre. Se qualcuno che ha fatto molto meno di lui c'è andato non vedo perché non debba essere considerato da grande squadra".