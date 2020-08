Le agenzie scommettono su Milik: quote basse per il suo passaggio alla Roma

Milik alla Roma, ipotesi concreta di calciomercato che secondo le agenzie di scommesse potrebbe presto diventare realtà. Secondo quanto riporta infatti agipronews il trasferimento nella Capitale del polacco è quotato solamente a 1,70, stando così ad indicare agli scommettitori l’alta probabilità della conclusione dell’affare. Una convinzione, quella dei bookmakers, che nasce dall’accelerata della Roma fatta registrare nelle ultime ore e dai rapporti frequenti che il club continua ad avere con il Napoli, con cui potrebbe concludere anche l’affare Under. Nonostante Milik rimanga affascinato dalla Juventus, la Roma sembra oggi la destinazione più plausibile. La sicurezza è che il polacco lascerà Napoli dopo circa 4 anni, soprattutto a causa della volontà di De Laurentiis di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 e a causa della necessità di non perderlo a parametro zero.