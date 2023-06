Lazio, Berardi a un passo: superata la concorrenza della Roma

Domenico Berardi non vestirà la maglia della Roma. Il suo nome era stato accostato ai giallorossi nei giorni scorsi, ma l'operazione non si farà. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'esterno del Sassuolo è ad un passo dalla Lazio. Superata la concorrenza anche di Milan e Napoli, con Domenico è già stata trovata da tempo un'intesa su un quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Sarri lo ha chiesto a tutti i costi come rinforzo per la Champions League. I giallorossi in attacco hanno altri obiettivi e sono a caccia di un centravanti che possa rimpiazzare l'infortunato Abraham.