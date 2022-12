L’Atletico Madrid in pole su tutti per Soyuncu: può prenderlo già a gennaio

Con il futuro di Smalling che resta incerto, la Roma si guarda attorno anche per il ruolo di difensore centrale. La prossima estate di sicuro sarà quella che segnerà l'arrivo di almeno un rinforzo in quel reparto e si è tornato a parlare anche di Caglar Soyuncu. Il turco del Leicester si svincolerà a giugno, ma la concorrenza è alta nonostante i soli 72 minuti giocati in campionato. Secondo 'AS', infatti, su di lui - oltre alla Roma - c'è anche il Tottenham, ma soprattutto l'Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, sarebbero in testa rispetto alle concorrenti e vorrebbero provare a portarlo in Spagna già a gennaio. Soyuncu è un obiettivo di Simeone, i madrileni sono disposti anche a pagare il cartellino del giocatore e il Leicester proverà a incassare quanto più possibile.