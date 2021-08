L’Aston Villa mette in vendita El Ghazi, la Roma ci pensa

L'ala olandese è stato sempre ammirata ed elogiata da Mourinho

Dopo gli acquisti di Leon Bailey, Danny Ings ed Emiliano Buendia con i soldi incassati dalla cessione di Jack Grealish per oltre 117 milioni di euro, l'Aston Villa vuole continuare a puntellare la propria rosa. Secondo FootballInsider, il tecnico Dean Smith ha deciso quindi di mettere sul mercato altri due giocatori: Wesley e El Ghazi. La cifra di quest'ultimo si aggira attorno ai 20 milioni di euro e la Roma potrebbe intavolare una trattativa in questi giorni per prelevarlo dai Villans. All'Aston Villa dal 2018, Anwar El Ghazi è un giocatore che José Mourinho ha sempre ammirato ed elogiato. L'ala olandese ha siglato 11 reti nella precedente stagione, chiudendo il campionato in crescendo con quattro gol nelle ultime sette partite. La trattativa potrebbe poi essere agevolata dal fatto che a rappresentare El Ghazi è Jorge Mendes, lo stesso procuratore dello Special One.