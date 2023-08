L’Aston Villa fa sul serio per Zaniolo: presentata un’offerta al Galatasaray

Nicolò Zaniolo potrebbe accasarsi in Premier League 6 mesi dopo aver rifiutato il Bournemouth. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, l'Aston Villa avrebbe presentato offerta ufficiale di circa 27 milioni totali (bonus compresi) al Galatasaray. Per il 24enne ex giallorosso invece è già pronto un contratto da 3 milioni di euro annui. Si attende solo la risposta del club turco. La Roma ha dalla sua parte una percentuale sulla futura rivendita che varia in base in base al prezzo di vendita (2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5).