L’Arsenal punta Fonseca: su di lui anche l’interessamento del Tottenham

Paulo Fonseca, a fine stagione, non sarà più l'allenatore della Roma. Lo ha fatto sapere il club capitolino con un comunicato. Inizia a tutti gli effetti il casting per il nuovo nome che sarà alla guida dei giallorossi per il prossimo anno. Intanto si aprono scenari anche per il portoghese: come scrive express.co.uk, l'ex Shakhtar sarebbe nei radar dell'Arsenal. I Gunners avrebbero individuato in Fonseca il possibile successore di Arteta, in caso quest'ultimo terminasse la sua avventura a Londra. Il club inglese avrebbe infatti già contattato i rappresentanti di Fonseca, anche se non sarebbe l'unico ad essere interessato all'allenatore: il Tottenham è alla ricerca del sostituto di Mourinho e le disponibilità economiche degli Spurs sarebbero limitate. Per questo, il portoghese potrebbe essere uno dei candidati per la panchina.