L’allenatore dell’Elche conferma: “Offerta importante della Roma per Villar”

“È vero, c’è un’offerta importante per Villar”. La conferma arriva direttamente dall’allenatore dell’Elche José Rojo Martin, meglio conosciuto come Pacheta. La trattativa è quella con la Roma, che – secondo i media spagnoli – è arrivata a offrire cinque milioni per portare il centrocampista in giallorosso. A decidere però sarà il Valencia, che detiene l’80% del cartellino: “Stiamo aspettando la loro decisione – ha detto in conferenza stampa -. Non voglio che se ne vada, ma devo capire. Tutti sanno che è un giocatore molto importante per me e stiamo aspettando. Vogliamo continuare a contare su di lui perché se se ne andrà avremo problemi”. L’Elche spera infatti che il Valencia eserciti il proprio diritto di prelazione e che lo riacquisti per un milione, lasciandolo poi in prestito proprio alla squadra della Serie B spagnola.