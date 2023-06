L’Al Hilal vuole Morata: contatti in corso e ingaggio da quasi 47 milioni

L'ArabiaSaudita piomba anche su Alvaro Morata. L'attaccante dell'Atletico Madrid, accostato ripetutamente anche alla Roma, ha nei giorni scorsi ha detto no a una proposta incredibile da 50 milioni di euro a stagione dall'Al-Taawon, preferendo chiudere il rinnovo con i colchoneros. Ma in queste ore il 'Daily Mail' riporta l'interesse dell'Al Hilal per l'attaccante spagnolo, con il club arabo pronto a presentare una nuova offerta faraonica. Le indiscrezioni parlano di circa 47 milioni a stagione per Morata e poco più di 23 nelle casse dell'Atletico Madrid. Stavolta l'ex Juve potrebbe rifletterci, dal momento che in questo caso vivrebbe a Riyadh e non a Buraidà come nella proposta precedente dell'Al-Taawon. Resta comunque complicato pensare che il calciatore decida di lasciare l'Europa spostando tutta la famiglia, ma in ogni caso pare proprio che i sauditi non abbiano intenzione di mollare.