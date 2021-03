L’agente di Veretout: “Era un pallino del Napoli, la pandemia non gli ha permesso questo investimento”

Ieri sera e in generale nelle ultime partite in campionato l’assenza di Jordan Veretout si sta facendo sentire. Il centrocampista francese si è fermato durante Fiorentina-Roma e ora Fonseca spera di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato contro il Sassuolo, anche se non sarà semplice. Col Napoli poteva essere un match interessante anche a livello di mercato, visto che Veretout è da tempo nel mirino degli azzurri: “Era un pallino di Gattuso e di Giuntoli, la situazione della pandemia non ha permesso al Napoli di poter fare un investimento così importante. Per il tipo di gioco che voleva Gattuso, Veretout era l’ideale per giocare in quel modo. Basta vedere nelle scorse due partite quanto è mancato alla Roma. Per chi vuole giocare nel 4-2-3-1 è fondamentale”, le parole di Mario Giuffredi.

L’agente del centrocampista francese è intervenuto a ‘Radio Marte’ parlando anche di altri suoi assistiti in orbita Roma come Hysaj: “Ieri l’ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostare è attaccamento alla maglia. Chiusa tra lui e il Napoli? Io penso che al 99,9% sia così. Parliamo con altri club, portiamo avanti altre situazioni. Al momento non si sa chi sarà l’allenatore. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C’è uno 0,1% di possibilità di permanenza ma dipende da chi sarà l’allenatore. Però magari sarà comunque troppo tardi”.