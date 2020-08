L’agente di Schick conferma l’addio al Lipsia: “Dopo la Champions tornerà alla Roma”

Giovedì Schick potrebbe giocare l’ultima partita con il Lipsia. La Roma e il club tedesco non hanno trovato l’accordo per chiudere la cessione del ceco. L’agente del giocatore Pavel Paska ha confermato la fumata nera della trattativa: “Ad oggi, dopo la Champions League tornerà alla Roma“. E secondo quanto ha fatto sapere il ds dei tedeschi Markus Krösche al quotidiano Bild, non sembrano essere margini per un accordo in extremis: “Non è cambiato nulla in tutto questo tempo, le nostre posizioni continuano a essere molto distanti”. Il futuro del giocatore potrebbe essere però ancora in Germania. Su di lui ci sono infatti il Bayer Leverkusen e l’Herta Berlino. Per la Roma il suo cartellino vale 25 milioni.