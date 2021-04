L’agente di Mayoral: “Con la Roma parliamo di riscatto, magari già quest’anno”

Alejandro Camano: "Ora però i giallorossi pensano all'Europa League, ci sarà modo di ridiscuterne". Per acquistarlo a titolo definitivo quest'anno servono 15 milioni

Per la Roma spesso in stagione è stato un valore aggiunto. Perché nessuno aveva fatto bene da vice-Dzeko come ha fatto in stagione Borja Mayoral. Tanto che inevitabilmente sono cominciati i discorsi di riscatto dal Real Madrid: "Stiamo lavorando, la società è nel mezzo di una rivoluzione nel comparto tecnico dopo l'arrivo di Tiago Pinto - ha detto l'agente Alejandro Camano -. Borja sta facendo molto bene e non mi stupirebbe se i giallorossi lo riscattassero già da quest'anno. Ne abbiamo parlato, ma la Roma è impegnata con le semifinali di Europa League e ne parleremo ancora più in là. Lui in giallorosso è felice". Mayoral in stagione ha segnato 15 gol e fornito 7 assist con una media tiri-gol altissima che potrebbe convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui. Per riscattarlo quest'anno servirebbero 15 milioni, per farlo l'anno prossimo (dopo un altro anno di prestito) ne servirebbero 20.