L’agente di Farias: “Potremmo avere un’offerta della Roma, ma preferiamo il Porto”

Fancundo Farias preferisce il Porto alla Roma. Lo ha detto a chiare lettere il suo agente, Martin Sendoa, intervenuto alla radio portoghese 'TSF'. Il 19enne trequartista argentino del Colon è uno dei nomi accostati in questi giorni ai giallorossi, ma la priorità sono i 'dragoes': “Ovviamente preferisce ilPorto. È un club che può fungere da trampolino di lancio per raggiungere poi le squadre migliori del mondo. Fino a venerdì aspettiamo una proposta del Porto tramite alcuni intermediari che ho inviato in Europa. Potremmo avere anche un'offerta dallaRoma, ma onestamente preferiamo il Porto. Questa settimana sarà decisiva. Questo è il suo momento e dobbiamo rispettarlo". Parole inequivocabili che segnano inevitabilmente anche una direzione nella trattativa. "È un trequartista, un numero 10 classico che può giocare come seconda punta, ha caratteristiche molto simili a quelle di Tevez", ha aggiungo Sonda.