L’agente di Bustos: “La Roma resta un’opzione concreta”

Nahuel Bustos resta una pista concreta per la Roma, anche l’agente lo conferma. I giallorossi sono a caccia di un vice-Dzeko, giovane magari già pronto, potenzialmente anche in grado di raccogliere l’eredità del bosniaco. L’attaccante del Talleres è ormai un nome da diverse settimane in orbita romanista e il cambio di proprietà in corso non sembra aver cambiato le carte in tavola. “La Roma resta un’opzione concreta per Nahuel”, ha detto l’agente del classe ’98, Ignacio Campo, a ‘Romapress’.