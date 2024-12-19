Si scalda l'asse Roma-Turchia. In queste ore continua la trattativa tra Dybala e il Galatasaray, ma l'argentino non è l'unico calciatore giallorosso finito sul taccuino di un club di Istanbul per gennaio. Il Fenerbahce di Mourinho ha infatti messo gli occhi su Mario Hermoso, considerato non incedibile dai giallorossi. Come riporta 'HT Spor', il ds Mario Branco insieme al settore scouting ha stilato una lista di papabili rinforzi in difesa e tra questi c'è appunto lo spagnolo arrivato a zero in estate a Trigoria. Hermoso è giocatore esperto e duttile, può giocare al centro e come terzino sinistro. Mourinho, visti i problemi in difesa, sta cercando proprio quel profilo, mancino, e la Roma sarebbe anche disposta a parlarne. Per il centrale ex Atletico, accostato anche al Real ma protagonista di una prima parte di stagione non particolarmente positiva nella capitale, sarebbe quasi un ritorno al passato visto che qualche mese fa sembrava destinato al Galatasaray prima di scegliere la Roma.