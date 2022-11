Salernitana su Tahirovic e Bove. Il legale del club: “Per Mazzocchi nessuna offerta”

La Salernitana è pronta a rinforzarsi a gennaio, con giocatori esperti ma anche giovani interessanti, in particolare a centrocampo. Come quelli della Roma, per la precisione - come riporta 'tuttosalernitana.com' - Benjamin Tahirovic ed Edoardo Bove. Morgan De Sanctis li conosce bene, lo stesso svedese è stato un suo ingaggio. La concorrenza però, soprattutto per l'italiano classe 2002, è alta. Tra i campani, inoltre, c'è un calciatore accostato parecchio ai giallorossi ultimamente, Francesco Mazzocchi, anche se ovviamente l'infortunio al crociato ha cambiato tutto. Il legale della Salernitana Francesco Fimmanò ha parlato proprio dell'esterno: "Su Mazzocchi ci sono diverse squadre, voi giornalisti parlate spesso di offerte ma non ce ne sono ancora. Ci sono manifestazioni di interesse prima, ma è un interesse generalizzato, anche noi abbiamo interesse per tanti giocatori. Le offerte si fanno in una fase molto più avanzata - ha detto a 'Radio Punto Nuovo -. Per un giocatore che ha il crociato rotto però gli argomenti vengono meno, anzi ora dovremo noi comprare un sostituto di Mazzocchi, visto che prima di fine aprile probabilmente non ce l’avremo. Il posto è suo ed è lì che lo attende, ha una voglia pazzesca di tornare e sono cose che capitano. Poi se ci sarà bisogno di intervenire sul mercato, il direttore farà le sue valutazioni".