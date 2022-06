La Salernitana insiste per Calafiori: offerta ufficiale da 2 milioni più bonus

Morgan De Sanctis bussa con insistenza alla Roma. Il nuovo ds della Salernitana ha individuato in Riccardo Calafiori il rinforzo ideale per la fascia sinistra. Ieri c'è stato l'incontro tra Pinto e l'entourage del classe 2002 che in questi mesi ha giocato pochissimo col Genoa. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', proprio De Sanctis avrebbe formulato un'offerta ufficiale alla Roma per Calafiori da 2 milioni di euro più bonus. La Roma adesso valuta anche una partenza a titolo definitivo.