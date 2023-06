La Roma vuole tenere Llorente: contatti con il Leeds per un nuovo accordo

Tra i giocatori che più hanno piacevolmente sorpreso nella Roma in questa stagione c'è, senza dubbio, Diego Llorente. Il difensore spagnolo, arrivato nella capitale solamente nella scorsa sessione di mercato invernale, in poco tempo, ha conquistato la fiducia di Mourinho, prendendosi il posto nella retroguardia giallorossa, molto spesso a discapito di Ibanez. Secondo SkySport, Tiago Pinto starebbe lavorando ad un nuovo accordo con il Leeds, proprietario del cartellino. La sua stagione è terminata anticipatamente, a causa di un infortunio che lo ha costretto fuori nelle ultime decisive gare di campionato ed Europa League. Il suo valore, però, lo ha dimostrato ampiamente e la Roma non sembra volersene privare per il futuro.