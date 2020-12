La Roma vuole Reynolds, offerta ufficiale al Dallas: può arrivare a gennaio – VIDEO

La Roma fa sul serio per Bryan Reynolds, terzino destro dell’Fc Dallas: offerti 7 milioni e mezzo (9 milioni e duecentomila dollari). A comunicare l’offerta è in via ufficiale la Major League Soccer, il massimo campionato di calcio del Nord America. La trattativa può concretizzarsi in fretta e i giallorossi vogliono accelerare, preoccupati dalla concorrenza di Marsiglia, Juventus e Milan.

Corsa e fisico, Reynolds è un terzino moderno con doti offensive importanti. Alto 1,90, nasce come ala d’attacco nelle giovanili del Dallas FC, ma nel corso degli anni viene spostato più indietro sulla fascia. Classe 2001, rappresenterà un ponte con gli USA che i Friedkin vogliono agganciare a Trigoria anche in campo. Dopo Michael Bradley, potrà diventare il secondo americano a vestire la maglia della Roma. Con Peres in scadenza (difficilmente il suo contratto verrà prolungato), può rappresentare la prima alternativa a Karsdorp a destra. E già a gennaio può trasferirsi nella capitale.