La Roma vuole blindare Bove: rinnovo in vista dopo l’Europeo Under 21

La Roma ha un nuovo gioiello da coccolare e difendere da eventuali richieste di mercato. Si tratta del giovane centrocampista Edoardo Bove, che nell'ultima fase di stagione ha messo in evidenza tutte le sue indubbie qualità, sottolineando anche un forte senso di leadership e un attaccamento alla maglia da vero cuore giallorosso. Secondo quanto riportato da SkySport, il club capitolino con Tiago Pinto in primis, starebbe già lavorando per evitare brutte sorprese e rinnovare il contratto al numero 52. La sua situazione contrattuale, ad oggi, lo vede legato alla squadra di Mourinho fino al 2025 con uno stipendio che si attesta sui 300 mila euro. Si dovrebbe trattare, comunque, di un matrimonio abbastanza semplice visto il volere di entrambi le parti in causa. Il discorso, però, verrà intavolato solamente dopo la fine dell'Europeo Under 21 che vedrà Bove tra i protagonisti indiscussi della nazionale allenata da Nicolato.