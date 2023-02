La Roma valuta Holm: sfida alla Juve. Per la porta c’è Vicario in cima alla lista

In estate si preparano parecchi duelli di mercato su alcuni dei talenti e le sorprese di quest'anno in Serie A. Come Emil Holm, terzino destro dello Spezia che - riporta 'gazzetta.it' - anche la Roma sta valutando per un eventuale investimento in estate. Sullo svedese classe 2000 ci sono anche gli occhi della Juventus. Una sfida che potrebbe riproporsi anche per un altro gioiello del nostro campionato, Guglielmo Vicario. Il portiere dell'Empoli ha ormai attirato le attenzioni di tutte le big italiane, comprese Juve e Roma ma anche Napoli e Inter. Per tutte l'estremo difensore dei toscani è in cima alla lista.