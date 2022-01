La Roma ufficializza Surricchio: giocherà con gli Under 17 – FOTO

Arriva dal Teramo. Operazione da prestito oneroso con diritto di riscatto

"Il club è lieto di annunciare l'arrivo di Jacopo Surricchio dal Teramo, squadra di Serie C. Il centrocampista adolescente si unirà alla nostra squadra Under 17!" Con questo comunicato ufficiale, la Roma annuncia l'ufficialità dell'acquisto di Jacopo Surricchio. Il giovane calciatore è stato il primo 2006 ad esordire tra i professionisti. Accadde lo scorso 23 ottobre nel match perso per 0-4 contro il Cesena. La formula con cui si presenta in giallorosso è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.