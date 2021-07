La Roma ufficializza l’ingaggio di Benedetta Glionna

“Sono entusiasta di poter far parte di questa squadra che sta continuando a crescere stagione dopo stagione”

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, la Roma annuncia l'ingaggio di Benedetta Glionna. Classe '99 ed ex Empoli, Gliotta si è messa in mostra nella stagione appena conclusa con la maglia della squadra toscana, collezionando 15 reti in 21 presenze. “Sono davvero felice di iniziare questa avventura perché la Roma è un grande club”, ha dichiarato la calciatrice. “Sono entusiasta di poter far parte di questa squadra che sta continuando a crescere stagione dopo stagione”. Cresciuta nel Fiammamonza, inizia a giocare in prima squadra già all’età di 14 anni e nel 2016-17 conquista la promozione in B con la formazione biancorossa. Nel 2017-18 passa alla Juventus riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante non accusando il doppio salto di categoria. Dopo due anni in bianconero, in cui vince due scudetti e una Coppa Italia, si trasferisce in prestito al Verona nella stagione 2019-20 e all’Empoli nel 2020-21 dove viene allenata dal nuovo tecnico giallorosso Alessandro Spugna. “Glionna è un’attaccante di indubbio talento”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football del Club. “Nonostante la giovane età ha già maturato un’esperienza importante in Italia e i numeri della scorsa stagione lo confermano. La sua voglia di migliorare ancora di più ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti”.