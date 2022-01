La Roma sul 2006 Surricchio, il ds del Teramo: “Interesse concreto”

Il dirigente del club abruzzese conferma la trattativa con i giallorossi: "Deve giocare in una squadra importante, ma serve le proposta giusta"

La Roma guarda anche alle serie minori sul mercato. Il ds del Teramo, Sandro Federico, intervistato da 'tuttoc.com', ha rivelato l'interesse dei giallorossi per Jacopo Surricchio, giovane nel 2006 che ha già attirato le attenzioni di alcuni club di Serie A. “C’è un interessamento concreto da parte di Sassuolo e Roma, noi stiamo valutando - le parole del dirigente -. Il ragazzo deve andare a giocare con i pari età, in una squadra importante come può essere una di queste due. L’intenzione è chiara: vogliamo accontentarlo, però ha un valore importante e speriamo arrivi la proposta giusta”.