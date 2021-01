La Roma su Otavio: nuovi contatti con l’entourage, è in scadenza a giugno

Otavio torna prepotentemente nei radar della Roma. Il trequartista del Porto, che i giallorossi hanno anche incontrato in Champions League due anni fa, è in scadenza di contratto nel 2021 e può essere così ingaggiato a parametro zero. Secondo ‘Sportitalia’, ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Roma e il brasiliano classe ’95, che ha già diverse offerte da valutare, soprattutto dalla Premier League. Arrivato nel 2014 in Portogallo dall’Internacional, Otavio è diventato una delle stelle dei ‘Dragoes’ che ora con tutta probabilità dovranno rassegnarsi a perderlo a zero. Da quando è arrivato in Europa, il brasiliano ha affrontato 4 volte la Roma: due nei preliminari di Champions del 2016, con i giallorossi eliminati, e le altre due negli ottavi del 2019. Vittoria all’andata della squadra di Di Francesco, poi la rimonta al ritorno nei supplementari dei portoghesi. Al ritorno del match al ‘Do Dragao’ arrivò poi l’esonero per il tecnico della Roma e l’arrivo di Claudio Ranieri.