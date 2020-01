La Roma su Ibanez dell’Atalanta: offerti 9 milioni più 2 di bonus, c’è anche il Bologna

La Roma cerca un difensore. Con Jesus in uscita (ma Cetin piace al Galatasaray), Petrachi colmerà il vuoto con un altro centrale. Il nome giusto – riporta Sky Sport – può essere quello di Roger Ibanez, brasiliano dell’Atalanta che con Gasperini non sta trovando spazio. Nonostante ciò è seguito con attenzione dai giallorossi e dal Bologna, che hanno presentato la stessa offerta ai bergamaschi: 9 milioni più 2 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. La scelta spetterà al giocatore, che verrà raggiunto dall’agente la prossima settimana: il suo desiderio è quello di giocare e per questo il club emiliano parte favorito. In stagione il difensore classe ’98 ha giocato solo 19′ in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk mentre in campionato non è arrivato l’esordio.