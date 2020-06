La Roma studia la formula per riscattare Smalling: la chiave è l’obbligo di presenze

La Roma continua a lavorare al riscatto di Chris Smalling con il Manchester United. Dopo averlo preso per una stagione in prestito secco, la formula proposta dai giallorossi ai Red Devils questa volta è quella del prestito oneroso più diritto di riscatto, che diventa obbligo in base alle presenze del difensore. Il Manchester vuole essere certo che i giallorossi riscatteranno Smalling e per questo motivo le presenze in questione dovrebbero essere appena 15 da almeno 45 minuti ciascuna. Una cifra decisamente bassa, che a meno di infortuni gravi non metterebbe in dubbio l’operazione.

Il nodo resta principalmente la cifra che dovrà avere la clausola di riscatto. In totale i giallorossi vorrebbero restare sotto i 20 milioni (17-18 l’idea a Trigoria). A portare avanti le trattative è Franco Baldini, che inizialmente aveva proposto allo United uno scambio tra Under e Smalling, con aggiunta di soldi da parte degli inglesi (offerta rifiutata). C’è ottimismo per la conclusione positiva della trattativa e per questo la Roma si è defilata nella corsa a Vertonghen, pronto a svincolarsi dal Tottenham. Più difficile, ma sempre fattibile, l’operazione Mkhitaryan.