La Roma si inserisce per Berardi: è derby con la Lazio e c’è anche la Juve

I giallorossi sarebbero ancora in corsa per l'attaccante calabrese, oltre che per Frattesi, e avrebbero effettuato dei sondaggi in queste ore: sul piatto possono sempre finire Volpato e Missori, due operazioni comunque slegate

La Roma non molla Berardi. Secondo 'La Gazzetta di Modena', i giallorossi si sono inseriti tra Lazio e Sassuolo scatenando il derby che già si prospettava per Frattesi. Al momento si parlerebbe di sondaggi e (forse) qualche telefonata esplorativa, ma non è detto che le parti si avvicinino ulteriormente. Anche perché ai neroverdi - è risaputo - interessano e non poco i baby della Roma Cristian Volpato e Filippo Missori. La Roma, per affondare anche solo uno dei due colpi, Berardi o Frattesi, ha bisogno di fare cassa e, pur non volendosi privare dei due giovani, potrebbe cedere alla corte di Carnevali trovando l’intesa su una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Le tre trattative sono comunque scollegate tra loro: la coppia Volpato-Missori può arrivare in neroverde a prescindere dall'affare Berardi o Frattesi. Sullo sfondo, interessata all'attaccante calabrese, anche la Fiorentina che potrebbe mettere sul piatto Riccardo Sottil. Ma sui due big del Sassuolo, entrambi, ci sono anche gli occhi della Juventus: per Allegri, Berardi è una sorta di vecchio pallino. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto Matias Soulé per arrivare a lui.