La Roma segue il 2005 Rocco Vata: ha esordito ieri in prima squadra col Celtic

C0è anche la Roma su un giovanissimo trequartista che gioca in Scozia. Si tratta di Rocco Vata, classe 2005 che ieri ha esordito in prima squadra con la maglia del Celtic. In campo negli ultimi sei minuti, è entrato con il risultato già deciso sul 4-0 a favore contro l'Hibernian. Vata ha il doppio passaporto, è di origini albanesi ma fa parte delle giovanili dell'Irlanda. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', ha fatto molto bene in Youth League attirando l'attenzione di diversi osservatori come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. In Italia lo seguono Juventus, Milan e appunto la Roma.