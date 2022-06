La Roma su Hincapié del Bayer Leverkusen per la difesa: la situazione

L'ecuadoregno piace per la sua duttilità: può giocare sia da terzino sinistro sia da centrale. Il costo del suo cartellino ammonta a circa 17 milioni di euro

La Roma segue Piero Hincapié, difensore classe 2002 del Bayer Leverkusen. Sul giocatore non ci sono solo i giallorossi in Italia, ma c'è l'interesse anche del Milan. Hincapié è molto duttile perché può giocare sia da terzino sinistro sia da centrale di difesa. L'ecuadoregno ha un prezzo di circa 17 milioni di euro, con il contratto in scadenza nel 30 giugno 2026. Lo riporta calciomercato.it.