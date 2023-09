La Roma segue da vicino il russo Prutsev: gli scout lo hanno già osservato dal vivo

Si chiama Egor Prutsev il nuovo talento nel mirino della Roma. Si tratta di un classe 2002, russo con passaporto serbo di proprietà della Stella Rossa di Belgrado. Come riporta 'calciomercato.it', i giallorossi lo hanno visionato dal vivo nel match dello scorso 31 agosto tra il Celje - club sloveno dove milita in prestito il calciatore - e il Maccabi Haifa, ritorno dei playoff di Conference. Prutsev è un esterno offensivo, buon dribbling, in quella sfida ha messo a referto un assist. La Roma valuta il suo profilo come possibile investimento per il futuro.