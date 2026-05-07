La Roma segue Bernabei dell’Internacional. Dal Brasile: servono almeno 9 milioni

La Roma posa gli occhi sul Brasile. Anche se il giocatore in questione è un argentino, Alexandro Bernabei, esterno sinistro classe 2000 dell'Internacional de Porto Alegre. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il laterale è sui radar dei giallorossi che cercano rinforzi sulle fasce. Si tratta di un giocatore che si è guadagnato da alcune partite il posto da titolare e con lui già diverse attenzioni. In Brasile il giornalista, molto vicino alle vicende del club, ha raccontato che l'agente di Bernabei si trova attualmente a Porto Alegre e nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza per capire i progetti e le valutazioni dell'Internacional sul suo assistito. L'intenzione è quella di trattenerlo, ma se dovessero arrivare offerte da almeno 8-9 milioni di euro allora i brasiliani sarebbero disposti ad aprire dei discorsi e, magari, una trattativa.