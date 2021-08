La Roma saluta Xhaka: in arrivo l’annuncio del rinnovo con l’Arsenal

Lo svizzero era da tempo uscito dai radar dei giallorossi. Si lega ai Gunners fino al 2025

La Roma dice definitivamente addio a Granit Xhaka. Il centrocampista era uscito da qualche settimana dai radar giallorossi, ma la possibilità che la trattativa con l'Arsenal si riaprisse c'è sempre stata. Almeno fino a oggi. Secondo il portale svizzero Blick, Xhaka avrebbe messo la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Arsenal fino al 2025. La Roma non si è mai avvicinata ai 25 milioni richiesti dagli inglesi, che hanno deciso così di puntare di nuovo sul capitano della nazionale elvetica. Per il centrocampo Pinto cercherà altrove, con Anguissa e Zakaria sempre in pole.