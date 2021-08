La Roma saluta il giovane portiere Cardinali: ha firmato con il Latina – FOTO

Il portiere classe 2001 nell'ultima stagione ha giocato al Matelica in Serie C

Nuova avventura, senza allontanarsi troppo da Roma, per Matteo Cardinali. Il portiere classe 2001 che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile allenandosi anche in prima squadra (anche questa estate con Mourinho dopo il presito al Matelica), si trasferisce al Latina Calcio con cui ha firmato un triennale. L'annuncio lo ha dato il club: "Il Latina Calcio rende noto l'acquisto a titolo definitivo del portiere Matteo Cardinali. L'estremo difensore classe 2001 proveniente dalla Roma ha firmato con il club nerazzurro un contratto triennale. Dotato di una struttura fisica notevole (altezza 1,90), si è sempre contraddistinto per qualità tecniche, reattività e personalità. Con l'Under 17 dei giallorossi ha vinto scudetto e Supercoppa, dopodiché ha avuto la possibilità di giocare in Primavera per poi essere aggregato alla prima squadra allenata da Fonseca. Nell'ultima stagione ha militato nel Matelica in serie C collezionando 30 presenze".