La Roma saluta anche Bianda: è in Francia per firmare col Nancy

Altro addio dal gruppo esuberi. Il difensore torna a giocare in Ligue 2

La Roma alleggerisce ancora il gruppo esuberi e dice addio a William Bianda. Dopo aver risolto le schermaglie dovute al contratto, il difensore classe 2000 è tornato in Francia ed è finalmente pronto a firmare con il Nancy. Dopo la stagione nel campionato olandese, dove ha collezionato poche presenze e non è riuscito a mettersi in mostra, arriva una nuova occasione in Ligue 2. Lo scrive Il Tempo. Un altro colpo in uscita di Pinto, che continua il lavoro per tagliare il monte ingaggi.