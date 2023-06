La Roma ripensa a Renato Sanches: è l’alternativa a Frattesi

La Roma ripensa a Renato Sanches. Chiuso il mese di giugno dedicato soprattutto alle plusvalenze, ma anche a due arrivi a parametro zero, Tiago Pinto ha intenzione di riaprire anche il mercato in entrata. Viste le difficoltà per arrivare a Frattesi, secondo 'Sky Sport', il nome che può tornare a scaldarsi è proprio quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese del PSG. L'ex Bayern e Lille ha giocato poco a Parigi, la Roma lo volevo anche lo scorso anno ma non c'erano le condizioni. Il classe '97 piace sia a Pinto che a Mourinho, la prima scelta resta Frattesi ma la concorrenza resta folta e agguerrita per cui i giallorossi pensano all'alternativa. Che può essere proprio Renato Sanches, 23 partite e 2 gol nell'ultimo campionato, con pochissimo spazio. E il suo agente è Jorge Mendes.