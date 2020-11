La Roma ripensa a Nandez: continuano i contatti con l’entourage

La Roma guarda il mercato dei centrocampisti per gennaio. Jordan Veretout è un giocatore fondamentale per Fonseca, che si trova in difficoltà quando è costretto a rinunciarci. Come ieri sera a Napoli, quando il francese è uscito per infortunio nell’intervallo: per questo i giallorossi starebbero pensando di trovare un profilo simile per gennaio. Come riporta ‘calciomercato.com’, infatti, la Roma sta insistento con Nahitan Nandez, alimentando i contatti con l’entourage. L’uruguaiano del Cagliari, attualmente positivo al Covid-19, può essere un obiettivo importante per la squadra di Fonseca.