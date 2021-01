La Roma rilancia per Reynolds: offerta aumentata di un milione

La Roma torna alla carica per Bryan Reynolds. I giallorossi avrebbero aumentato l’offerta di un milione di euro per provare a cambiare il destino dell’esterno del Dallas FC, riporta Sky Sport. Il giocatore, ormai diretto verso la Serie A, non ha ancora accettato il duo Benevento-Juventus, ma resta più vicino a questa soluzione. Tiago Pinto è ancora in agguato, con la speranza di riuscire a far cambiare idea al classe 2001 e comprare così un possibile crac per il futuro e un’alternativa valida sulla corsia di destra per il presente.