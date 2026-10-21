Il marocchino con cittadinanza francese piacerebbe in particolare a Gasperini e i giallorossi lo stanno monitorando
La Roma prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Tra i profili finiti nel mirino del direttore sportivo D’Amico ci sarebbe anche Eliesse Ben Seghir, attaccante classe 2005 del Bayer Leverkusen, marocchino con cittadinanza francese. La sua duttilità rappresenta un valore aggiunto: può agire da esterno offensivo, da trequartista o anche da centravanti. Un giocatore - secondo 'calciomercato.it' - particolarmente apprezzato da Gasperini, con la dirigenza giallorossa intenzionata a tentare l’affondo per soddisfare le richieste del tecnico.
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