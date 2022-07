La Roma resta su Hincapié, il Napoli torna sotto. Ma il Bayer tratta il rinnovo

C'è ancora Piero Hincapié sul taccuino di Tiago Pinto. Il centrale ecuadoriano ha fatto molto bene al Bayer Leverkusen, la Roma lo osserva e non lo perde di vista ma insieme a lei ci sono anche altre big italiane. Il Milan ci sta pensando dopo aver perso Botman e, secondo 'calciomercato.it', in queste ore anche il Napoli sta tornando sotto per il giocatore visto il futuro in bilico di Koulibaly. Hincapié è un classe 2002, già prima di trasferirsi in Germania era stato seguito dai giallorossi e ora ha attirato anche le attenzioni di importanti società come il Tottenham. Al momento, però, il Bayer Leverkusen non ha intenzione di privarsene e anzi continua a trattare con gli agenti del centrale il rinnovo di contratto fino al 2027 con tanto di adeguamento dell'ingaggio. I tedeschi non hanno neanche fissato il prezzo, che comunque non sarebbe inferiore ai 25-30 milioni.