Florent Ghisolfi sembra vicino a regalare a Daniele De Rossi il primo acquisto di mercato dopo la cessione di Andrea Belotti al Como. Si tratta di Enzo Le Fée con cui la Roma ha già trovato l'accordo, resta da convincere il Rennes che chiede 20 milioni di euro, 5 milioni in più della cifra offerta dal club giallorosso. Un profilo già conosciuto dal ds francese che, forte della sua esperienza in Francia, conduce il mercato capitolino su sponde transalpine, allontanando però chi nella Capitale è nato e cresciuto, Edoardo Bove. L'arrivo del giovane centrocampista può, infatti, portare ai saluti uno dei migliori prodotti del vivaio giallorosso degli ultimi anni. L'intenzione di De Rossi sembrava essere quella di puntarci nella prossima stagione, ma con una buona offerta il classe 2002 non è più una pedina inamovibile, tanto meglio se arrivasse un altro giocatore a rinfoltire il centrocampo della Roma. Per caratteristiche Le Fée può essere sia un vice Paredes, ma anche una mezzala con discrete doti offensive. Ruolo che, in assenza di Pellegrini e Cristante, è stato occupato, nel corso dall'ultima stagione, da Aouar e Bove, vista la quasi perenne assenza di Renato Sanches. L'algerino è in uscita per via delle offerte arrivate da Arabia Saudita e Qatar ma anche il baby azzurro ha attirato l'interesse di alcune squadre, tra cui la Fiorentina che vorrebbe ringiovanire il suo centrocampo. Oltre il club viola anche dalla Premier sono arrivati degli apprezzamenti da Everton e Bournemouth, e anche a Mourinho al Fenerbahce piacerebbe riavere uno dei talenti che ha lanciato nella sua esperienza in giallorosso.

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Bove e Le Fée, differenze e affinità

La Roma sembra, quindi, essere a un bivio anche se la strada prescelta è chiara nel pensiero di Ghisolfi:e andare con forza su Enzo Le Fée. L'idea spaventa qualche tifoso giallorosso con l'ombra di, la cui valutazione adesso ha raggiunto vette inaspettate. La posizione in campo non è esattamente la stessa, ma si tratterebbe di una precisa e oculata scelta. Bove è due anni più giovane del francese e in quanto a numeri le differenze non sono poi così tante. Nell'ultima stagioneper il centrocampista del Rennes eper il giallorosso che da gennaio in avanti ha perso sensibilmente minutaggio. Le caratteristiche fisiche sembrano allora fare la differenza per De Rossi che così punterebbe su un centrocampista dale con maggiore qualità nei piedi - sa anche calciare le punizioni. Al contrario il classe 2002 offre senza dubbio maggior quantità e gamba anche se risulta più. DDR pensa ad una Roma a trazione anteriore e alzare il tasso tecnico è necessario. Il centrocampo titolare difficilmente verrà toccato con Pellegrini, Paredes e Cristante, ma alzare il livello deiè un obiettivo del ds francese nella speranza che Bove non diventi un rimpianto. Il tecnico giallorosso ha già evidenziato l'importanza di seguire i giovani delma proprio un ragazzo che ha fatto tutta la trafila delle giovanili è vicino all'addio.

Lorenzo Scattareggia