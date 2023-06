La Roma punta Scamacca e c’è l’ok del giocatore: a breve l’incontro tra le parti

La Roma e Tiago Pinto sembrano aver individuato il tassello giusto per completare l'attacco e sostituire l'infortunato Tammy Abraham. Come riportato da SkySport, infatti, proseguono fittissimi i contatti per il ritorno di Gianluca Scamacca nella capitale. Tra questo fine settimana e l'inizio della prossima è in programma un incontro tra gli agenti del calciatore e i dirigenti della sua attuale squadra, il West Ham, per discutere da vicino della trattativa. Per Scamacca non ci sono dubbi, la sua volontà è quella di tornare in Italia e nella Roma dove è cresciuto calcisticamente. Anche sull'attaccante azzurro, così come avvenuto per N'Dicka, c'è un tentativo anche da parte del Milan, ma la società giallorossa è in vantaggio e punta sul desiderio del giocatore stesso.