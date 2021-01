La Roma pesca in Svezia: vicino l’arrivo del classe 2003 Tahirovic

Colpo in prospettiva per la Roma. I giallorossi sono infatti molto vicini a chiudere la trattativa per Benjamin Tahirovic, centrocampista offensivo in forza agli svedesi del Vasalunds. Come riporta ‘Gazzetta Regionale’, si tratta di un giovane classe 2003 su cui c’erano anche diversi altri top club europei, in primis il Benfica. La Roma, però, in queste ore sembra aver definitivamente superato la concorrenza chiudendo per l’acquisto di Tahirovic. Il giocatore andrà a rinforzare il centrocampo dell’Under 18 dopo aver svolto i vari provini con la maglia giallorossa, impressionando per qualità e personalità ma anche per interdizione. Su di lui c’erano anche altre squadre italiane, oltre al Benfica e allo Stoccolma, ma ora è vicino all’arrivo alla Roma.