La Roma pensa anche ad un eventuale sostituto di Svilar: c’è Cakir

La Roma continua a monitorare le opportunità che arrivano dal mercato. La situazione riguarda anche la porta con i giallorossi che non vogliono lasciare nulla al caso e, in caso di prestito di Svilar, avrebbero puntato il portiere del Trabzonspor, Uğurcan Cakir. A riportarlo è Gianluca di Marzio, il quale crede alla possibilità della trattativa solo nel momento in cui l'attuale secondo di Rui Patricio possa abbandonare la capitale. Cakir è un estremo difensore classe 1996, di nazionalità turca, che in questa stagione ha raccolto 31 presenze in campionato. In caso di approdo alla Roma, questa sarebbe la sua prima esperienza all'estero.