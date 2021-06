La Roma pensa al futuro: provino per i giovani Curtis e Ferizaj

I giallorossi ragionano sugli innesti per il settore giovanile, opzionando un difensore centrale e un centrocampista classe 2005

La Roma ragiona sui colpi in prospettiva. Dopo aver definito l'organigramma del settore giovanile si studiano giovani calciatori da inserire nella cantera romanista. I giallorossi avrebbero programmato un provino a Trigoria per due ragazzi del 2005: Sam Curtis e Justin Ferizaj, difensore centrale e centrocampista. Entrambi i calciatori giocano nello Shamrock Rovers e nella nazionale dell'Irlanda Under 17. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la Roma è da molto che segue questi due giovani calciatori e vorrebbe inserirli nelle giovanili già a partire dal prossimo anno. Curtis, di cui in patria si parla un gran bene, ha già esordito con la prima squadra degli Shamrock Rovers, che milita nella League of Ireland Premier Division, massimo campionato di calcio irlandese.