Con il riscatto di Smalling sempre più lontano, la Roma pensa al futuro della sua difesa. Come riporta Sportitalia, ai giallorossi piace il centrale difensivo del Reims Axel Disasi. Classe 1998 è seguito anche da diversi club di Premier League ma il club di Trigoria starebbe lavorando per farsi trovare pronto anche davanti a una concorrenza numerosa. In questa stagione ha totalizzato 32 presenze con un gol.